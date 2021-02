Hypercharge: Actionfiguren-Spiel erscheint vielleicht dieses Jahr für Xbox

Mit ein wenig Glück wird das Actionfiguren-Spiel Hypercharge vielleicht noch in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Das haben jedenfalls die Entwickler mit einem Tweet bestätigt. Wann der Termin sein wird, haben sie allerdings nicht verraten.

oi, Xbox users. don't be mad that you can't connect online

because here's a clip of our Action Figure game that's launching on Xbox maybe this year.

RT & Follow and I'll give you some Steam keys. pic.twitter.com/gYGJq7j39z

— HYPERCHARGE (@HYPERCHARGEGAME) February 26, 2021