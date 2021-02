DOOM Eternal: Über 450 Millionen US-Dollar in neun Monaten erzielt

Bethesdas Shooter DOOM Eternal ist am 19. März 2020 erschienen und hat innerhalb der ersten neun Monate nach der Veröffentlichung des Spiels einen Umsatz von über 450 Millionen US-Dollar generiert. Damit haben die Armeen der Hölle ganz neue Höhen erreicht.

Doom Eternal generated over $450 million in revenue in the first 9 months of release. pic.twitter.com/n9GMS3taPW

— Timur222 (@bogorad222) February 27, 2021