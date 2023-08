Immortals: Fenyx Rising: Neue Details zum eingestellten Nachfolger

Bereits vor einigen Wochen berichteten wir, dass die Entwicklung des Sequels zu Immortals: Fenyx Rising eingestellt wurde. Jetzt sind neue Informationen zu dem Projekt an die Öffentlichkeit gelangt.

So war es der ehrgeizige Plan der Verantwortlichen, eine Mischung aus The Legend of Zelda: The Wind Waker und Elden Ring auf den Markt zu bringen.

Der Titel hätte in einer fiktiven Version der polynesischen Inselwelten (zum Beispiel Neuseeland, Tahiti und Hawaii) spielen sollen, wobei man Wert auf die reale Kultur legen wollte und daher polynesische Berater mit ins Boot holte.

Man habe sich bewusst von der typischen Ubisoft-Formel distanziert und wollte dem Spieler mehr Entdeckungsmöglichkeiten geben, so dass man sich wirklich anstrengen müsse, um die Geheimnisse im Spiel zu entdecken.

Darüber hinaus war es das Ziel, der Grafik von Immortals 2 einen realistischeren Touch zu verleihen.

Wie wir jedoch wissen, wurde die Entwicklung des Titels abgebrochen, um die Entwicklungsressourcen auf andere Ubisoft-Projekte verteilen zu können.