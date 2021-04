In Sound Mind: Release-Termin im neuen Trailer enthüllt

Autor:, in / In Sound Mind

Horror-Thriller In Sound Mind erscheint am 3. August. Vorbestellungen sind bald verfügbar!

Modus Games hat heute bekannt gegeben, dass der realitätsverzerrende Psychothriller In Sound Mind am 3. August für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und den PC erscheinen wird.

In Sound Mind ist ein First-Person-Horror-Erlebnis, das den Spieler mit den unberechenbaren Gefahren konfrontiert, die in seinen Erinnerungen lauern. Entwickelt von We Create Stuff, dem Team hinter der legendären Nightmare House 2-Mod, und untermalt von einem schaurig-atmosphärischen Soundtrack der Musiksensation The Living Tombstone, pervertiert In Sound Mind scheinbar harmlose Erinnerungen in schockierende Horrorszenarien. Ach, und eine sprechende Katze gibt es auch im Spiel.

Die Nachricht wurde von einem Trailer begleitet, der zeigt, womit die Spieler zu rechnen haben, während sie sich verzweifelt an ihr letztes bisschen gesunden Menschenverstand klammern.

Mutige können die PC-Demo hier herunterladen und sich das Spiel auf die Steam-Wunschliste setzen, wenn sie sich bereits einen Eindruck verschaffen wollen, welche Schrecken sie erwarten.