Jitsu Squad: Im Koop-Modus gegen Wellen von Gegnern

Es ist an der Zeit, euer inneres Tier zu kanalisieren und eure besten und schnellsten Moves zu zeigen, denn Jitsu Squad kann ab sofort vorbestellt werden!

ININ Games ist stolz darauf, dieses adrenalingeladene 2D-Beat ‚em Up von Tanuki Creative Studio diesen Winter für Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4) und PlayStation 5 (PS5) zu veröffentlichen. Eine digitale Veröffentlichung für die Xbox-Konsolenfamilie ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Jitsu Squad bringt den Spaß der 90er Jahre zurück, gepaart mit einem fantastischen handgezeichneten Cartoon-Look und dem aufregenden Stil moderner Beat ‚em ups, und bleibt dabei der uralten Arcade-Regel treu: leicht zu lernen, schwer zu meistern. Spielt allein oder mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus gegen Wellen von Gegnern, während ihr massive Kombo-Ketten anhäuft und auffällige Super-Moves entfesselt. Der Soundtrack des Spiels stammt von keinem Geringeren als dem Crush 40-Sänger Johnny Gioeli, der durch die kultige Musik von Sonic The Hedgehog bekannt wurde. Johnnys Hitsingle „Surfing on the Lava“ ist im neuesten Trailer zu hören, in dem die Jitsu Squad auf ihren Brettern die Lavawellen trifft.