JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: Schönling Yuya Fungami im Trailer

Der nächste Charakter für JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R wird in dieser Woche das Roster aufmischen.

Für das Prügelspiel wird am 20. Oktober Yuya Fungami spielbar sein, der Highway Go Go bei sich hat. Wer den Season Pass 2 für JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R besitzt, der kann den Neuzugang bereits ab dem 18. Oktober spielen.

Season Pass 2 ist im Microsoft Store für 14,99 Euro erhältlich. Er umfasst drei Charaktere + Boni. Im Einzelkauf ist ein Preis für Yuya Fungami von 4,99 Euro wahrscheinlich, so wie es auch bei Leone Abbacchio der Fall war.