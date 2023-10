Xbox Game Pass: Erste Activision-Spiele erst doch später?

Wird es länger dauern, bis Activision Blizzard King (ABK) in das Xbox-Ökosystem integriert wird?

Tom Warren von The Verge teilte seine Gedanken dazu im Iron Lords Podcast und sagte, dass im Moment noch keine große Integration stattfinden wird. Er hält es für unwahrscheinlich, dass der Xbox Game Pass am Dienstag mit Spielen aus dem ABK-Portfolio gefüllt wird. Dennoch hoffe er, dass es morgen einige alte Teile der Call of Duty-Reihe in den Xbox Game Pass schaffen, was aber eher Wunschdenken ist.

Es sei auch Microsoft und nicht Activision selbst gewesen, die die alten Xbox 360-Server von Call of Duty repariert hätten. Ein mögliches Zeichen für einen Drop im Xbox Game Pass?

Im nächsten Jahr könnte Microsoft weiterhin seinen mobilen Xbox Store an den Start bringen.