Jurassic World Evolution 2: Launch-Trailer zur Dominion Malta Erweiterung

Die Aufgabe zur Leitung eines neuen Unternehmens übernehmen Spieler ab heute in einer neuen Kampagne in der Erweiterung „Dominion Malta“ für Jurassic World Evolution 2.

Arbeitet mit wichtigen Figuren aus dem Film Jurassic World: Ein neues Zeitalter zusammen und helft bei Aufbau neuer Parks an drei Standorten im Mittelmeer. Baut Gebäude und handelt an der Saurierbörse, um so an weitere Arten, Eier und sogar Genomdaten zu gelangen.

Die Erweiterung umfasst mit der Kampagne neue Gebäude und Orte, Urzeitspezies und Skins sowie die neuen Dinosaurier Atrociraptor, Lystrosaurus Oviraptor und Moros Intrepidus. Aus dem aktuellen Film wurden weiterhin neue Varianten für Vasrianten Iguanodon, Allosaurus und Dimorphodon hinzugefügt.

Hier kommt der Launch-Trailer zur Dominion Malta Erweiterung für Jurassic World Evolution 2: