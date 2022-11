Just Dance 2023: Deutsche Just Dance Championship angekündigt

Autor:, in / Just Dance 2023

Tanzfans in ganz Deutschland können ihre Fähigkeiten bei der Deutschen Just Dance Championship unter Beweis stellen.

Ubisoft kündigte die Deutsche Just Dance Championship an, welche in den kommenden Monaten deutschlandweit in verschiedenen Städten stattfindet.

Im Zeitraum vom 25. November 2022 bis zum 7. Januar 2023 kommt Just Dance wöchentlich in eine andere Stadt in Deutschland, um Tanzbegeisterten die Möglichkeit zu bieten, um den Just Dance Champion-Titel zu tanzen.

Gespielt wird das erst kürzlich erschienene Just Dance 2023 Edition, wobei sich Teilnehmer einen von 4 ausgewählten Songs aussuchen können, um gegeneinander anzutreten. Die besten 8 Tänzerinnen und Tänzer qualifizieren sich für das Finale am 10. März 2023, welches in Düsseldorf stattfindet.

Vor Ort wird eine professionelle Jury entscheiden, wer den Titel mit nach Hause nehmen und sich deutscher Just Dance Champion 2022/2023 nennen darf.

Die Deutsche Just Dance Championship findet an folgenden Orten täglich statt:

25. & 26. November 2022: Gropius Passage in Berlin

2. & 3. Dezember 2022: Westfield Centro in Oberhausen

9. & 10. Dezember 2022: Köln Arcaden

16. & 17. Dezember 2022: Höfen am Brühl in Leipzig

22. & 23. Dezember 2022: Münchener Riem Arcaden

29. & 30. Dezember 2022: Wilma Shoppen in Berlin

6. & 7. Januar 2023: Bochum im Ruhr Park

10. März 2023: Finale in Düsseldorf

Es ist eine Free Experience von Just Dance 2023 Edition verfügbar, die es Interessierten erlaubt, zwei Songs der neuen Ausgabe, „Dynamite“ von BTS und „Sweet But Psycho“ von Ava Max, kostenlos zu testen.