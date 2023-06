Just Dance 2023: Teilnehmer der Olympic Esports Series bekannt

Autor:, in / Just Dance 2023

Ubisoft gibt bekannt, wer an dem Just Dance-Wettbewerb der Olympischen eSports Series 2023 teilnehmen wird.

Ubisoft verkündet, welche acht Spieler ausgewählt wurden, um an dem Just Dance-Wettbewerb teilzunehmen, der in Zusammenarbeit mit der World DanceSport Federation im Rahmen der Olympic Esports Series 2023 organisiert wird.

​

​Um das kompetitive Konzept des Spiels zu feiern, wurden die Spieler aus dem Pool der Teilnehmenden früherer Just Dance World Cup-Finals, lokaler Wettbewerbe und Talenten aus Singapur, dem Gastgeber der Olympic Esports Series 2023, ausgewählt. Die Spieler werden während des Live-Finals am Freitag, den 23. Juni, um die Chance wettstreiten, den Sieg in einer Olympic Esports Series davon zu tragen.



​

​Folgende Personen wurden ausgewählt:

Amandine „TheFairyDina“ Morisset aus Frankreich

Diego „Diegho San“ Dos Santos Silva aus Brasilien

Aleksanteri „TheAllu“ Landström aus Finnland

Antonino „JustNino“ Pomilia aus Italien

Joseph „Aazzlano“ Cordero aus den Vereinigten Staaten von Amerika

Adithiyan „Arms73“ Armstrong aus Indien

Elsie Fang aus der Volksrepublik China

Siti Zhywee Ramle aus Singapur

Die Olympic Esports Series 2023 ist ein globaler Wettbewerb für virtuelle Sportsimulationen, der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Zusammenarbeit mit anderen Internationalen Verbänden (IFs) und Videospiel-Publishern ins Leben gerufen wurde.

Zum ersten Mal wird die Olympic Esports Series 2023 ein Live-Finale veranstalten, das vom 22. bis 25. Juni im Suntec Centre in Singapur stattfindet und den Höhepunkt der Olympic Esports Week 2023 darstellen wird.