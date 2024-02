KarmaZoo: Kostenlose Inhalte zum Mond-Neujahr und Valentinstag

Im kooperativen 10-Spieler Plattformer von Pastagames und Devolver Digital KarmaZoo — verfügbar auf PS5, Xbox Series S|X, PC und Nintendo Switch — zählt nur die Liebe. Je mehr man den anderen hilft, desto mehr Karma erhält man und mit Karma lassen sich liebenswerte Avatare für noch mehr gute Taten freischalten.

Ab dem 14. Februar versprüht KarmaZoo noch mehr Liebe als sonst. So erstrahlen die weißen Herzen und Avatare des Spiels in einem liebestollen Rot. Dieses romantische Mimikry hält vom Valentinstag bis zum Ende des Monats an – denn ein Tag reicht nicht für all die Liebe!

Vom 12. Bis zum 28. Februar wird Karmazoo zudem auf Steam um 30 % reduziert angeboten — vom 14. Bis zum 28. Februar gibt es den Rabatt auch im PlayStation Store und im Nintendo Switch eShop. Es ist nie zu spät, Karma zu sammeln und jetzt ist ein formidabler Zeitpunkt, um damit anzufangen.

Aber damit nicht genug! KarmaZoo feiert auch das Mond-Neujahr mit wunderschönen Laternen, die die farbenfrohen Level des Spiels beleuchten.

KarmaZoos kostenfreies Valentinstag- und Mond-Neujahr-Update ist ab sofort auf PS5, Xbox Series S|X, PC und Nintendo Switch verfügbar