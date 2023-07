KartRider: Drift: Neue Strecken und Modus im Sommer-Update

Nexon und Nitro Studios, der Publisher und Entwickler des Kart-Rennspiels KartRider: Drift, freuen sich, den Start von Season 3 bekannt zu geben, die Sommerstimmung in einen weltberühmten Urlaubsort bringt. Seid ihr bereit für brandneue Strecken, Charaktere und einen neuen hochoktanigen Spielmodus in KartRider: Drift Season 3: Catch Me If You Can?

Highlights der Season:

Vier neue Strecken

Vier neue Charaktere

Neuer Spielmodus – Flaggenmodus

Zeitlich begrenzte Events

Änderungen bei der Lebensqualität

Am 13. Juli starten Nexon und Nitro Studios Season 3: Catch Me If You Can, ein wunderschönes Sommerparadies, das euch Zugang zu allen möglichen neuen Orten verschafft. Es ist Sommer, was gibt es also für ein besseres Thema, als die berühmtesten Strände der Welt zu besuchen? Vier neue thematische Strecken werden ins Spiel kommen:

World Tour: Hawaii Hula Hula

World Tour: Venedig Gondelfahrt

World Tour: SF Wasserflugzeug-Basis

World Tour: Miami Drive

Das Spiel freut sich außerdem, neue Charaktere als Gesichter von Season 3 anzukündigen, darunter Mobi, Toto, Lena und Martin. Die Spieler können neue KartRider: Drift-Charaktere durch Events sowie durch den kostenlosen und den Premium Racing Pass freischalten.

Produzent Tim Novak hat ein wenig über den Hintergrund der neuen Figuren verraten: „Die Geschichte von Mobi und Toto wird mit der Storyline um die Lodumani-Piraten aus der letzten Staffel verbunden sein.“ Mobi und Toto sind Piraten, die unter Kapitän Lodumani arbeiten. Lena ist eine bunte und auffällige Tänzerin, die die Zuneigung von Martin, einem verliebten Surfer, auf sich gezogen hat. Du kannst mehr über die Charaktere erfahren, die S3-Updates direkt von den Entwicklern hören und dir sogar einige exklusive Belohnungen sichern, indem du dir das S3-Pitstop-Video hier ansiehst.

KartRider: Drift Season 3 erhält außerdem einen neuen Spielmodus. Der Flaggenmodus ist ein aufregender Wettbewerb, bei dem die Teams versuchen, eine Flagge zu erobern und zu schützen und dabei Punkte zu sammeln. Nutze Power-Ups, um die Flagge zu schützen – der neue Gegenstand Mine wird sich als nützlich erweisen, um Gegner fernzuhalten!

Es gibt einige neue Updates zur Lebensqualität in KartRider: Drift noch in dieser Saison. Es wird eine Quick-Chat-Funktion eingeführt, die es den Spielern ermöglicht, sich während des Rennens zu äußern und in der Lobby zu kommunizieren. Die Spieler können nun den Shop nutzen und ihren Rennpass-Fortschritt überprüfen, während sie auf das Matchmaking warten. Obendrein können die Spieler dank der „Schnellsuche“ ihre Rennen in der gleichen Lobby fortsetzen, ohne den Matchmaking-Prozess zu wiederholen.

Schaut euch unbedingt KartRider: Drift auf dem Twitch-Kanal und verknüpft euren Nexon-Account, um ein exklusives Set von drei brandneuen „Trucker Dad Pack“-Twitch-Drops zu erhalten, die ihr jetzt ansehen und verdienen könnt.