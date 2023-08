Kemco: 50 RPGs Celebratory Bundle: Geschichte der Kemco-Spiele in einem Paket

Kemco, das nächstes Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, hat im Laufe seiner Geschichte zahlreiche Spiele auf der Xbox veröffentlicht. Damit ihr die ganze Geschichte von Kemco erleben könnt, erscheint morgen das Kemco: 50 RPGs Celebratory Bundle.

Wie der Name schon sagt, enthält das Kemco: 50 RPGs Celebratory Bundle 50 Spiele mit einer Spielzeit von jeweils etwa 15 Stunden. Mit dabei sind Spiele wie RPGolf Legends, The Smile Alchemist, Blacksmith of the Sand Kingdom, Legend of Ixtona, Overrogue, Gale of Windoria und viele mehr.

Das Kemco: 50 RPGs Celebratory Bundle wird am 3. August 2023 im Xbox Store für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein.