KeyWe: Putziger Koop-Titel erscheint im August

Die Post ist da! Sold Out und Stonewheat & Sons freuen sich, ankündigen zu können, dass der liebenswerte Post-Puzzler KeyWe am 31. August für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

KeyWe ist ein niedliches und chaotisches Koop-Spiel, in dem die zwei kleinen Kiwis Jeff und Debra die spaßige, aber auch hektische Arbeit in einer Poststelle erledigen. Da die beiden Vögel keine Hände benutzen können, müssen sie sich ihren Weg durch eine interaktive Landschaft aus Hebeln, Glocken und Knöpfen bahnen, um Telegramme zu tippen, Pakete aufzugeben und dringende Nachrichten zu verschicken. Die Post kann schließlich keine Pause machen!

„Unser Ziel war es, ein warmherziges, unbeschwertes Spiel zu kreieren, über das Freunde und Familien lachen und in dem sie gemeinsam Spaß haben können“, sagt Joel Davis, Animator bei Stonewheat & Sons. „Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die farbenfrohe Telepost und ihre ungewöhnlichen Mitarbeiter zum Leben zu erwecken, und wir können es kaum erwarten, die Spieler am 31. August in der Welt von Bungalow Basin willkommen zu heißen.“

„KeyWe ist ein fast schon unverschämt liebenswertes Spiel, das man zusammen mit einem Freund spielen kann“, ergänzt Katie Clark, Senior Product Manager bei Sold Out. „Wir sind unglaublich stolz auf das gesamte Team von Stonewheat & Sons und hoffen, dass die Spieler in diesem Spiel etwas Besonderes sehen, so wie wir es bei Sold Out tun.“