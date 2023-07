Kino, Serien & TV: Five Nights at Freddy’s zu Halloween im Kino

Five Nights at Freddy’s lehrt euch passend zu Halloween im Kino das Gruseln. Schaut hier den Trailer und Fotos vom Filmset an.

Blumhouse Productions bringt die Horror-Videospielverfilmung Five Nights at Freddy’s kurz vor Halloween am 26. Oktober 2023 in die Kinos.

Die gruseligen Puppen wurden von Jim Henson’s Creature Shop gefertigt, auf Twitter veröffentlichte Journalist Jonny Blox einen Blick hinter die Kulissen. Bei der Anprobe könnt ihr einen Blicke auf Freddy Fazbears Innenleben werfen:

Wer sich Freddy Fazbear in Aktion ansehen möchte, kann hier den Trailer anschauen: