Kino, Serien & TV: Sonic 3 offiziell angekündigt

SEGA gibt offiziell bekannt, dass Sonic 3 in die Kinos kommt! Neben einem kurzen Teaser-Trailer zum Sonic 3 Filmlogo wurde auch bestätigt, dass Jim Carrey als Dr. Robotnik wieder dabei sein wird. Auch Knuckles und Tails werden den blauen Igel unterstützen.

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 2, 2024