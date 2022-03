Kojima Productions: Hideo Kojima mit höchster Auszeichnung der japanischen Kulturbehörde geehrt

Hideo Kojima wurde von der japanischen Kulturbehörde mit dem 72nd Minister of Education Award for Fine Arts ausgezeichnet.

Der renommierte Spieledesigner und Gründer von Kojima Productions, Hideo Kojima, hat die höchste Ehrenauszeichnung der japanischen Agentur für kulturelle Angelegenheiten erhalten.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten, bei welchen ihm der 72nd Minister of Education Award for Fine Arts verliehen wurde, teilte Kojima seine Errungenschaft voller Stolz via Twitter mit seinen Fans.

Die Mitglieder des Auswahlkomitees zeigten sich besonders beeindruckt von Death Stranding, der bisher letzten Veröffentlichung des Metal Gear Solid-Schöpfers.

Nach Nintendos Shigeru Miyamoto ist Hideo Kojima erst die zweite Persönlichkeit aus der Gaming-Branche, welcher diese große Ehre zuteilwird.