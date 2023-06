Lake: Prequel-DLC bringt Weihnachtsstimmung

Heute enthüllten Entwickler Gamious und Publisher Whitethorn Games den Ankündigungstrailer für Season’s Greetings: ein weihnachtlich angehauchtes DLC-Prequel zum erfolgreichen und entspannenden Postboten-Spiel Lake.

In Season’s Greetings schlüpfen die Spieler in die Rolle von Thomas Weiss, dem Vater von Lake’s Protagonistin Meredith Weiss. Die Geschichte spielt in der Weihnachtszeit 1985, also im Jahr vor dem ursprünglichen Lake-Spiel.

„Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler wieder in Lake’s Welt eintauchen, die mit einer Schneeschicht und viel weihnachtlicher Beleuchtung noch hübscher aussehen könnte“, so Jos Bouman, Creative Director bei Gamious. „Soweit wir wissen, könnte Season’s Greetings das erste Spiel sein, das nicht nur eine visuelle Ebene hinzufügt, um es zu einem ‚Weihnachtsspiel‘ zu machen, sondern das von Grund auf so aufgebaut ist, dass die Spieler ein Spiel im wahren Geist der Weihnacht erleben können. Angesichts der alljährlichen Bombardierung mit weihnachtlicher Musik und Filmen denken wir, dass es an der Zeit ist, diese Tradition um ein Weihnachtsspiel zu erweitern!“ „Die Spieler müssen sich auch keine Sorgen machen, dass das von ihnen gewählte Ende von Lake nicht mit Season’s Greetings kompatibel sein wird, da das Prequel neun Monate vor den Ereignissen von Lake spielt“, fügt Bouman hinzu.

Season’s Greetings bietet das gleiche entspannende Gameplay wie Lake. In diesem neuen Kapitel treten viele bekannte Gesichter auf, aber es werden auch fünf völlig neue Charaktere in der Stadt Providence Oaks eingeführt, jeder mit seiner eigenen kleinen Geschichte. Der Wechsel der Perspektive von Meredith zu ihrem Vater Thomas eröffnet den Spielern eine neue Perspektive auf die Beziehung zwischen Meredith und ihren Eltern.

Die Spieler erfahren außerdem mehr über einige der unbeantworteten Fragen, die in Lake aufgeworfen wurden, und lernen mehr über das Leben in Providence Oaks und seine Bewohner sowie die positive Rolle, die ein liebenswürdiger Postbote in allen möglichen Kleinstadtdramen spielen kann.

In Lake reisen Spieler zurück ins Jahr 1986 und schlüpfen in die Rolle der 40-jährigen Meredith, die ihr schnelllebiges Großstadtleben hinter sich lässt und in ihr ruhiges, ländliches Heimatdorf zurückkehrt.

Während ihres zweiwöchigen Aufenthalts in der schönen Seegemeinde Providence Oaks, Oregon, wird sie für ihren Vater – den örtlichen Postboten – einspringen, wo sie nicht nur Briefe und Pakete an neue und alte freundliche Gesichter zustellen, sondern auch alte Freundschaften wieder aufleben lassen, neue schließen und vielleicht sogar eine Romanze finden wird.

Wird Meredith am Ende ihres Urlaubs in die Großstadt zurückkehren, oder wird sie einen anderen Weg für ihr Leben wählen? Es liegt an den Spielern, die Geschichte in diesem interaktiven Slice-of-Life-Spiel so zu lenken, wie sie es für richtig halten.