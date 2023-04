LawBreakers: CliffyB deutet spannende Neuigkeiten an

Autor:, in / LawBreakers

Der Schöpfer von Gears of War und LawBreakers, Cliff Bleszinski, kündigte für diese Woche spannende Neuigkeiten an. Dabei fügte er hinzu, es sei nichts, was man sich bereits denken könnte.

Somit kann das Rätselraten beginnen. Was könnte CliffyB hier für Neuigkeiten haben, was meint ihr?