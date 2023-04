Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward: Release-Termin zum Horrorspiel

Entwickler NC Studio hat für das Horror-Survival-Spiel mit prozeduralen Strukturen den Termin der Veröffentlichung auf Konsolen enthüllt.

Am 27. April erscheint das Spiel für Xbox, PlayStation 4 und PlayStation 5. Project Nightmares ist ein First-Person-Horror-Survival-Spiel mit einer prozeduralen Struktur aus einzigartigen Schrecken. Angeschlossen an eine Maschine werdet ihr in den Schlaf versetzt, um Teil dieses Albtraums zu werden und die furchtbare Geschichte von Henrietta Kedward zu entdecken, einer schrecklichen alten Frau mit einer dunklen Vergangenheit.

Einen Eindruck vom Spiel gibt es hier in zwei neuen Videos: