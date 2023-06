Layers of Fears: Spiel mit bis zu 30 % Rabatt für Xbox erhältlich

Autor:, in / Layers of Fears

Wer die vorherigen Teile der Reihe besitzt, erhält beim Kauf des neuen Layers of Fears einen Rabatt von 30 %.

Bloober Team und Anshar Studios geben die weltweite Veröffentlichung von Layers of Fear (2023) für Windows-PC, Apple Silicon Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bekannt.

Als eines der ersten Horrorspiele, das von Grund auf mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurde, ist Layers of Fear (2023) die ultimative Möglichkeit, die von der Kritik gefeierte Serie zu erleben.

Es enthält das ursprüngliche Layers of Fear, Layers of Fear 2 und alle DLCs, einschließlich eines brandneuen Kapitels, das die Geschichte von The Writer erforscht, dessen Geschichte die übergreifende Erzählung der Serie zusammenhält.

Layers of Fear (2023) wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und unterstützt Ray Tracing, HDR und 4K-Auflösung, um eine atemberaubende Grafik zu erzeugen und sicherzustellen, dass das albtraumhafte Erlebnis so immersiv und realistisch wie möglich ist.

Die Standard Edition, die das Basisspiel enthält, ist ab sofort für 29,99 Euro erhältlich, während die Deluxe Edition – inklusive digitalem Artbook und Soundtrack von Arek Reikowski, ist für $34,99 USD erhältlich.

Um ihre Wertschätzung für Fans zu zeigen, die zur Serie zurückkehren, haben die Entwickler einen speziellen, zeitlich begrenzten Rabatt von 30 % auf die Standard- und Deluxe-Edition von Layers of Fear (2023) gewährt, der für alle gilt, die bereits das 2016 erschienene ursprüngliche Layers of Fear und/oder das 2019 veröffentlichte Layers of Fear 2 besessen haben.

Layers of Fears für Xbox kaufen – 29,99 25,49 Euro

Dieser Rabatt für Wiedereinsteiger gilt vom Tag der Veröffentlichung, dem 15. Juni, bis zum 29. Juni 2023, 16:00 Uhr UTC. Zusätzlich bieten Bloober Team & Anshar Studios einen 15%igen Einführungsrabatt an, der eine Woche lang gilt und für alle neuen Spieler verfügbar ist.

Um die Veröffentlichung zu feiern, haben Bloober Team und Anshar Studios einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht, der den Fans einen letzten Blick in diese Welt der Kunst und der Dunkelheit gewährt.