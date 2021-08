LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga: Weltpremiere während Gamescom Opening Night Live

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sollte im vergangenen Frühjahr erscheinen, wurde aber auf ein unbestimmtes Datum verschoben, weil Traveller’s Tales mehr Zeit für die Entwicklung des Spiels brauchte. Geoff Keighley kündigte jetzt auf Twitter an, dass während der Gamescom Opening Night Live am 25. August 2021 die Weltpremiere im neuen Look des Titels präsentiert werden wird.

„Mittwoch! Verpasst nicht den neuen Look der Weltpremiere von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.“

Wednesday! Don't miss a world premiere new look at LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (@LSWGame)@gamescom Opening Night Live, streaming at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST. Tune in at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/NLxX6vaFvb — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist derzeit für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC geplant. Es enthält alle neun Star Wars-Filmepisoden mit etwa 300 spielbaren Charakteren, eine Vielzahl von Orten, die man besuchen kann, und zahlreiche Missionen.