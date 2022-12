Like a Dragon: Ishin!: Video-Interview mit Synchronsprecher Riki Takeuchi

Im neuen Video-Interview zu Like a Dragon: Ishin! spricht Synchronsprecher Riki Takeuchi über seine Rolle als Takeda Kanryusai.

In einem neu veröffentlichten Video-Interview zum kommenden Action-Titel Like a Dragon: Ishin! ist Riki Takeuchi zu Gast, seines Zeichens Synchronsprecher des exzentrischen Bösewichts Takeda Kanryusai.

Was ihn an der Rolle besonders fasziniert und warum gerade Charaktere dieser Art sein Steckenpferd sind, verrät er im Gespräch mit Director Masayoshi Yokoyama von Ryu Ga Gotoku Studio.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.