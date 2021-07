Lost Judgment: Neues Gameplay-Video blickt hinter die Kulissen

Autor:, in / Lost Judgment

Taucht ein in Lost Judgment mit diesem speziellen Interview, das hinter die Kulissen des Action-Adventures blickt. Kein Geringerer als Yagami höchstpersönlich gibt Einblicke! Seht euch an, wie Darsteller Takuya Kimura seinen Charakter an einem neuen Schauplatz kennenlernt, zusammen mit General Direktor Toshihiro Nagoshi und Chefproduzent Kazuki Hosokawa.

Lost Judgment wird am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.