MARVEL: Black Panther: Wakanda Forever Kooperation mit Xbox

In US-Kinos geht der mit Spannung erwartete Film Black Panther: Wakanda Forever am 11. November an den Start. Black Panther repräsentiert technologische Innovation, mutige Führung und Black Excellence. In Kooperation mit MARVEL Studios möchte Xbox eine neue Generation von Helden inspirieren, innovativ zu sein, zu bauen und für sich selbst einen Platz in den Gaming- und MINT-Industrien zu erschaffen.

Dazu werden verschiedene interaktive Erfahrungen angeboten. Den Auftakt macht eine Drohnenshow am Nachthimmel, die von Letitia Wright erzählt wird. Das Programm verweist die Teilnehmer auf die offizielle „Black Panther: Wakanda Forever“ Xbox-Microseite xbox.com/wakanda-forever. Hier gibt es mehr Informationen über den Film und exklusive Xbox Aktionen.

Es gibt zeitlich limitierte Giveaways zu gewinnen: Unter anderem fünf Custom Xbox-Konsolen, die im Stil des Films gestaltet wurden, Custom Controller Halter, nachgebildete Kimoyo-Perlen und Sterling-Anhänger. Mit einem brandneuen MakeCode Curriculum erhaltet ihr die Gelegenheit zu lernen, wie ihr Code schreibt – und selbst eine spielbare „Black Panther: Wakanda Forever“ Aktivität zu programmieren.

Weiterhin wurde von Xbox zur Feier des Kinostarts auch eine All-Star Liste veröffentlicht:

Letitia Wright wird eine Reihe von Videos mit Inspirationen und Ermutigungen anbieten, sie ist die Hauptdarstellerin und spielt Shuri, Prinzessin von Wakanda und leitende Wissenschaftlerin der Wakanda Design Group

Professor Jacoby DuBose wird am 7. November eine von Wakanda inspirierte HBCU-Vorlesung vom Chadwick A. Boseman College of Fine Arts der Howard University halten. Neben der Erweiterung des MakeCode Curriculums wird er an einem Panel mit Black Gaming und MINT-Innovatoren teilnehmen. Die gesamte Vorlesung wird live auf den Social Media Kanälen der Universität gestreamt.

Project Amplify stellt Kontakt zu schwarzen Fachleuten aus der Xbox- und Gamingbranche her, um ihre persönlichen Entwicklungsgeschichten zu teilen. Ihre Ratschläge können dazu beitragen, zu einem gerechteren MINT-Raum zu inspirieren.

Microsoft arbeitet außerdem mit fünf Entwicklern zusammen, die in ganz Amerika private Veranstaltungen durchführen. Es geht darum, unterrepräsentierten Jugendlichen in lokalen Gemeinschaften zu befähigen, ihre Möglichkeiten im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik oder der Spieleentwicklung zu entdecken und zu verfolgen.

In dem Film geht es um die Konflikte nach der Öffnung Wakandas gegenüber der Welt, Queen Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje (einschließlich Florence Kasumba) kämpfen nach dem Tod von König T’Challa darum, ihre Nation vor den Einflüssen der eingreifenden Weltmächte zu schützen.