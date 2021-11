Marvel’s Avengers: Square Enix zeigt sich vom Spiel enttäuscht

Square Enix Präsident Yosuke Matsuda hat sich in einem Jahresbericht an Aktionäre zu Marvel’s Avengers geäußert.

Das von Crystal Dynamics und Eidos Montreal entwickelte Spiel habe demnach Schwierigkeiten bei der finalen Entwicklungsphase überwunden. Unter anderem musste man mit der Corona-Pandemie fertig werden.

So erfolgreich wie man es sich vorgestellt habe, sei es aber nicht gewesen.

„In der letzten Phase der Entwicklung des Spiels hatten wir eine Reihe unerwarteter Schwierigkeiten zu bewältigen, unter anderem mussten wir wegen der Pandemie auf Home-Office umstellen. Wir waren in der Lage, diese Herausforderungen zu meistern und das Spiel zu veröffentlichen, aber es war leider nicht so erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hätten.“

Für den Misserfolg macht man auch die Entwickler verantwortlich. Diese Eigenschaften der Studios haben nicht zum Design des Spiels gepasst. Das werde man in Zukunft mehr berücksichtigen müssen.

Auch wenn der Versuch ein Games as a Service-Spiel zu entwickeln scheiterte, werde man offenbar weiter in diese Richtung entwickeln.

„Obwohl die neue Herausforderung, die wir mit diesem Titel in Angriff genommen haben, zu einem enttäuschenden Ergebnis geführt hat, sind wir uns sicher, dass der GaaS-Ansatz an Bedeutung gewinnen wird, da Spiele zunehmend serviceorientierter werden. Wie wir neue Erfahrungen schaffen, indem wir diesen Trend in unser Spieldesign einbeziehen, ist eine Schlüsselfrage, die wir in Zukunft beantworten müssen.“