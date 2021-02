Mass Effect 5: Wird es eine Serie zum Spiel geben?

Der bekannte Schauspieler Henry Cavill, welcher unter anderem in der Serie „The Witcher“ den Protagonisten spielt, postete auf Instagram ein sehr kurioses Bild:

UMMMM

Henry Cavill has posted a cryptic tease on Instagram holding a sheet of paper – the text is blurred out. Using a program (Focus Magic), the folks at @gamepressurecom deciphered the following words:

"Cerberus"

"Reaper"

"Geth"

"Tali'Zorah"https://t.co/tEmjsjZ7Md pic.twitter.com/DfEKs2EILR

— Shinobi602 (@shinobi602) February 24, 2021