MechWarrior 5: Mercenaries: Über 30 neue Features und Cross-Play vorgestellt

MechWarrior 5: Mercenaries versetzt den Spieler auf die Schlachtfelder der Zukunft, die von BattleMechs beherrscht werden, gewaltigen Kriegsmaschinen, die ganze Städte auslöschen können. Als Erbe einer einst glorreichen Söldnerkompanie wird sich das Streben nach Ruhm und Rache Lichtjahre erstrecken, wobei man auf dem Weg zum Elite-MechWarrior und Söldner-Kommandanten den Fäden interstellarer Intrigen nachjagt.

Der Entwickler Piranha Games hat ein großes kostenloses Update zum Start von MechWarrior 5: Mercenaries angekündigt. Um das zu feiern wurde der Basispreis für das Hauptspiel auf 29,99 € gesenkt.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises wird Piranha Games Cross-Play ins Spiel integrieren. Somit könnt ihr euch mit euren Freunden zur Veröffentlichung am 27. Mai 2021 für den Koop-Modus zusammenschließen, egal ob ihr auf der Xbox Series X|S, Xbox One oder auf dem PC via Steam oder GOG spielt.

Außerdem werdet ihr euch einem Freund anschließen können, um die gesamte Kampagne vom DLC Heroes of the Inner Sphere zu erleben. Folgt im neuen Karrieremodus euren gewählten Karriereweg vom Krieger zum Schatzjäger. Erforscht neue Kriegsgebiete, Quests und Missionen, die den gesamten Bereich der Inner Sphere abdecken. Macht Jagd auf die sieben verlorenen Mechs der neuen Helden und findet Waffen, Equipment und Blaupausen, um sie zu verbessern. Das kostenlose Update wird insgesamt noch über 30 weitere neue Features enthalten.

„Das Feedback der MechWarrior-Community war ausschlaggebend für die über 30 neuen Inhalte zum Launch“, so Russ Bullock, Präsident und Executive Producer bei Piranha Games. „Wir haben uns bemüht, die Erwartungen der Fans an ein MechWarrior-Erlebnis mit dieser Veröffentlichung zu erfüllen – einschließlich eines neuen plattformübergreifenden Koop-Erlebnisses, einer Preissenkung für das Basisspiel und DLC-Inhalten mit der Möglichkeit, einem Freund kostenlos beizutreten – und freuen uns darauf, am 27. Mai von euch zu hören.“

Piranha Games hat ein Jahr damit verbracht, sich um die Belange der Spieler von MechWarrior 5: Mercenaries zu kümmern, Verbesserungen zu implementieren und Kritikpunkte zu beseitigen, was in über 30 größeren Updates resultierte. Alle Details zu den Verbesserungen findet ihr auf dem Entwicklerblog.

Zu den hervorgehobenen neuen Features gehören:

Plattformübergreifendes Spiel – Kämpft an der Seite eurer Freunde mit Vier-Spieler-PvE-Koop-Unterstützung auf PC (Steam, GOG, Epic) und Xbox

DLC-Sharing – Spielt die Koop-Spiele mit Spielern, die den DLC besitzen, um die Inhalte zu erleben

Jede Menge Gameplay-Änderungen – Inklusive Infanterie, die im ganzen Spiel präsent ist, vollständiges 360 LOD-Radar (mit BAP, das mit DLC erhältlich ist), mehr extreme Bedingungen und Effekte, verbesserte KI, verbesserte Bergungskisten und vieles mehr

Änderungen an der Kampagne – Neuer Story-Anfang und optionales Tutorial

UI-Änderungen – Möglichkeit, Begegnungen zu verfolgen und zu sehen, wo man gewünschte ‚Mechs jagen kann, sofortiges Laden von zuvor ausgewählten Mechs und Piloten, Modding-Updates, u.a.

Den neuen Announce-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

MechWarrior 5: Mercenaries wird am 27. Mai 2021 zusammen mit dem DLC Heroes of the Inner Sphere für Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht. Auf dem PC könnt ihr es bereits spielen.

Darüber hinaus wird der spezielle Kobold-Helden-Mech exklusiv für die Microsoft-Plattformen PC und Xbox erhältlich sein, mit individueller Beladung und Lackierung sowie einem speziellen neuen Goblin-KI-Piloten mit völlig neuen Dialogen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier: