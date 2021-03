MechWarrior 5: Mercenaries: Launch auf Xbox Konsolen mit erstem DLC

Ab dem 27. Mai 2021 dürfen sich Spieler endlich auch auf die Xbox Versionen von MechWarrior 5: Mercenaries freuen. Wie versprochen, liefert Pirahna Games die erste DLC-Erweiterung für MechWarrior 5: Mercenaries zeitgleich mit der Veröffentlichung auf den neuen Plattformen aus.

Ursprünglich auf dem PC als Epic Games Store-Exklusivtitel veröffentlicht, kam MechWarrior 5 kürzlich als Teil des Xbox Game Pass für PC in den Microsoft Store. Nachdem sich die Veröffentlichung von MechWarrior 5: Mercenaries auf anderen Plattformen verzögert hat, hat der Shooter nun den Termin für die Xbox Series X/S und Xbox One als Xbox-Konsolenexklusivtitel bekannt gegeben. Außerdem erscheint es in den PC-Stores von GOG und Steam.

MechWarrior 5: Mercenaries launches on Xbox Series S and X, Xbox One, GoG and Steam (PC), and first DLC "Heroes of the Inner Sphere" on May 27th! #MW5Mercs https://t.co/PfR3cuq2yx pic.twitter.com/ykiz6iZX0u

— MechWarrior5Mercs (@MW5Mercs) March 19, 2021