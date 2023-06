Miasma Chronicles: Physische Editionen in Europa erhältlich

Die im Handel erhältlichen Boxen von Miasma Chronicles beinhalten drei spannende Bonus-Inhalte: Das gedruckte Artbook zum Spiel, sowie Elvis‘ Minentechniker-Anzug und den Minenrettungspanzer für Diggs als digitale Extra-Inhalte.

Miasma Chronicles – (Xbox Series X) – 49,99 EUR

Miasma Chronicles – (PlayStation 5) – 49,99 EUR

In dem taktischen Abenteuer liegt die Welt wegen einer eigenartigen Substanz namens Miasma in Trümmern, eine Masse, die den Planeten verzehrt hat und den letzten Rest der Menschheit bedroht. In der Bergbaustadt Sedentary kommt ein junger Mann namens Elvis in den Besitz eines Handschuhs, mit dem er das Miasma seinem Willen unterwerfen kann. Zusammen mit seinem Roboter-Bruder Diggs machen sich die beiden in dieser Coming-of-Age-Geschichte auf, das Geheimnis um das Miasma zu lösen.