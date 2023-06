Deutsche Charts: Street Fighter 6 kämpft sich aufs Games-Podium

Mit Diablo 4 steht dem Games-Markt ein Mega-Release ins Haus. Doch bevor es so weit ist, präsentiert sich die aktuelle Verkaufswoche noch einmal relativ unspektakulär.

Immerhin eine Neuerscheinung sorgt für etwas Schwung, und zwar Street Fighter 6. Der aktuelle Teil der langlebigen Kultreihe überzeugt nicht nur mit drei unterschiedlichen Spielmodi, einer dynamischen Grafik und spannenden Charakteren, sondern erkämpft sich auch die Silbermedaille der offiziellen deutschen Xbox Series- und PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Im PS4-Ranking debütiert das Beat ‚em up an siebter Stelle.

Dank der Launch-Edition ist Company of Heroes 3 mittlerweile auch auf den Next-Gen-Konsolen erlebbar. Zum Auftakt erobert das Echtzeit-Strategiespiel die Positionen vier (Xbox Series) und sieben (PS5).

Während Star Wars Jedi: Survivor den Xbox Series-Thron verteidigt, führt Hogwarts Legacy nun wieder drei Hitlisten gleichzeitig an, und zwar die PS5-, PS4- und Xbox One-Charts.

Die übrigen Kronen holen unverändert The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).