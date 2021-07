Microsoft Flight Simulator: Update bringt Entdeckungsflüge und mehr

Mit der Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator ist auch direkt ein 27,6 GB großes Update auf Xbox Series X/S und PC gelandet. Die neuen Funktionen, sollen das Spielerlebnis zugänglicher machen.

Entdeckungsflüge, Standortbeschriftungen zur besseren Orientierung (POI)

Anti-Stall- und Auto-Trim-Assistenten

Flugassistenten-Symbolleiste während des Fluges, die es ermöglicht, schnell einen Flugplan zu erstellen, um nahe gelegene Flughäfen und POIs zu erreichen

Aktualisiertes Cockpit-Interaktionsmodell mit informativeren Tooltips

Zusätzliche Fahrwerkstypen, um überall landen zu können

Verbesserte Trainingsflüge

Cross-Play und Cross-Save zwischen PC und Konsole

PERFORMANCE

Dieses Update enthält erhebliche Leistungsverbesserungen, um das Spielerlebnis noch reibungsloser zu gestalten.

Verbesserte Multi-Core-Unterstützung für die CPU

Bessere Nutzung von Speicher und GPU

Schnellere Ladezeiten

Ruckler wurden deutlich reduziert

ENTDECKUNGSFLÜGE

Entdeckungsflüge wurden ursprünglich von denjenigen inspiriert, die in einem der Trailer fliegen wollten. Entdeckungsflüge bringen Spieler an die schönsten Plätze der Welt, darunter beeindruckende Orte wie die Großen Pyramiden oder den Mount Everest oder pulsierende Städte wie Neapel oder Rio de Janeiro, und das bei optimalen Wetterbedingungen, damit ihr in aller Ruhe fliegen und die Sehenswürdigkeiten ansehen könnt. Über die Registerkarte Aktivität im Pausenmenü kann man schnell zwischen den Orten wechseln. Zwei zusätzliche Entdeckungsflüge sind in allen Welt-Updates enthalten, die kostenlos auf dem Marktplatz im Spiel erhältlich sind.

VERBESSERUNGEN BEI DER WELTERKUNDUNG

Die Weltkarte enthält jetzt auch Satellitenbilder, Kartenbeschriftungen und die Namen der wichtigsten Sonderziele, um die Erkundung der Welt (und sogar das Auffinden des eigenen Hauses) so einfach wie möglich zu machen. Diese Funktion wurde auf das Flugerlebnis selbst ausgeweitet, und Spieler können die POI-Beschriftungen jetzt während eines Fluges aktivieren, so dass sie die räumlichen Beziehungen zwischen Städten, Bergen und anderen Landmarken verstehen können. Im Menü „Assistances“ gibt es einen neuen Bereich, in dem die Beschriftungen für alle auf dem Bildschirm angezeigten POIs oder nur für den POI, auf den Spieler mit der Kamera zeigen, anzeigen können.

AKTIVITÄTEN-UPDATES

Lande-Herausforderungen werden jetzt benotet. Vergesst nicht, die Welt-Updates auf dem Marktplatz herunterzuladen, die zusätzliche Lande-Herausforderungen und Buschausflüge enthalten.

TRAININGSFLÜGE

Die Trainingsflüge wurden überarbeitet, um sie leichter verdaulich zu machen. Jeder der 22 Flüge konzentriert sich auf ein bestimmtes Thema, angefangen bei der grundlegenden Handhabung, über Landung und Start, VFR-Navigation bis hin zum Erlernen des Fliegens eines Verkehrsflugzeugs wie dem Airbus 320neo. Die Trainingsflüge sind mit kontextbezogener Sprachausgabe, einer Bewertung und einer Note versehen, um Feedback und Ratschläge für den Lernfortschritt zu geben.

FLUGASSISTENT / NEUE ASSISTENTEN

Der Flugassistent ist ein neues UI-Panel, das über die Symbolleiste in Frei Flug und Entdeckungsflügen verfügbar ist. Er ermöglicht es, während des Fluges schnell KI-Hilfe zu erhalten:

Nahegelegene POIs oder Flughäfen auswählen und diese als Ziel festlegen, um eine Wegbeschreibung zu erhalten.

Der KI die Steuerung überlassen, damit sie man zum gewählten Ziel fliegt.

Wenn Spieler einen Xbox-Controller verwenden, können sie die KI-Flugsteuerung vorübergehend aktivieren, wenn sie den „Cursor-Modus“ auf dem Bildschirm umschalten (siehe unten), um mit Menüs oder Cockpit-Instrumenten zu interagieren.

Spieler können den Funkverkehr an die KI delegieren, damit sie mit der Flugsicherung interagieren kann.

Spieler können Autotrimm- und Anti-Stall-Hilfen schnell aktivieren.

GAMEPAD-NAVIGATION / CURSOR

Wenn Spieler einen Xbox-Controller verwenden, können sie mit dem linken Stick einen Cursor auf dem Bildschirm steuern, um durch die Menüs, die Weltkarte und die Cockpits zu navigieren. Um während des Fluges auf die Cursor-Steuerung zuzugreifen, klickt auf die Taste des linken Sticks auf dem Controller, um von der Flugsteuerung in den „Cursor-Modus“ zu wechseln. Ein erweiterter Bereich um den Cursor wird verwendet, um das interaktive Element auszuwählen, das sich am nächsten zum Cursor-Mittelpunkt befindet, wodurch es freizügiger und einfacher zu bedienen ist. Mit dem rechten Stick könnt ihr durch die Seiten blättern und schnell die Optionen wechseln. Die Cursor-Parameter sind im Menü Optionen / Allgemeine Optionen / Barrierefreiheit verfügbar.

COCKPIT-INTERAKTIONEN

Das neue Interaktionssystem „Sperren“ wurde hinzugefügt:

Standardmäßig aktiv, kann aber unter Optionen / Allgemeine Optionen / Barrierefreiheit auf „Legacy“ zurückgesetzt werden.

Tooltips zeigen jetzt den Instrumentennamen, die Instrumentenwerte und die Bedienelemente an (dynamisch, je nach verwendetem Gerät).

Mit dem Cursor oder dem mittleren Zeiger der Kamera können Spieler jedes interaktive Cockpit-Instrument markieren.

Sobald es hervorgehoben ist, können Spieler mit dem Instrument interagieren:

Wenn es sich um ein einfaches Instrument handelt (Tasten, Schalter mit 2 Positionen), könnt ihr es durch Antippen des Xbox Controllers A oder der linken Maustaste bedienen. Wenn es sich um ein komplexes Instrument handelt (Knöpfe, Hebel…), könnt ihr es durch Antippen von Xbox Controller A oder Halten der linken Maustaste aktivieren.

Sobald ein Instrument ausgewählt wurde:

Primäre (Xbox Controller A/ linke Maustaste), sekundäre (Xbox Controller X/ rechte Maustaste) oder tertiäre (Xbox Controller Y/ mittlere Maustaste) Interaktionen verwenden.

Das Instrument erhöhen/verringern (Xbox Controller LT/ RT oder Mausrad).

Gesten verwenden (linker Stick des Xbox Controllers oder Mausbewegungen).

Entriegeln des Instrumentes (Xbox Controller B oder linke Maustaste loslassen).

BARRIEREFREIHEIT / SCREENREADER

Es wurden den Menüs des Microsoft Flugsimulators eine Text-to-Speech-Funktion hinzugefügt (zunächst nur in englischer Sprache). Diese Funktion kann während des Onboarding-Prozesses für neue Benutzer aufgerufen oder über Optionen / Allgemeine Optionen / Barrierefreiheit für bestehende Benutzer aktiviert werden. Diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und deckt noch nicht alle Bildschirme oder Optionen ab, aber sie sollte es den Benutzern ermöglichen, zu den wichtigsten Menübildschirmen zu navigieren, die für den Start eines Fluges erforderlich sind. Microsoft aktiv daran, den Erzähler umfassender zu gestalten, und beabsichtigt, in zukünftigen Updates weitere Funktionen hinzuzufügen.

LIVERIEN

Zwei neue Livery-Sets sind verfügbar Aviator club Xbox und Livery 01.

BEKANNTE PROBLEME

Vollständige Liste der aktuellen bekannten Probleme.