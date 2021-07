Clone Drone in the Danger Zone: Launch-Trailer zum Roboter-Schwertkampf-Spiel

Autor:, in / Clone Drone in the Danger Zone

Roboter-Laser-Schwert-Schwinger Clone Drone in the Danger Zone ist ab sofort für Switch, Xbox One sowie PS4 verfügbar und verlässt Steam Early Access!

Entwickler Doborog veröffentlicht seinen Steam-Kult-Hit Clone Drone in the Danger Zone heute für Nintendo Switch, Xbox One sowie PS4. Die Steam-Version des Titel verlässt Early Access zudem mit einem massiven Launch-Update, das die Geschichte des Roboter-Brawlers zu Ende bringt.

Clone Drone in the Danger Zone ist ein Third-Person-Roboter-Schwertkampf-Spiel, bei dem jedes Körperteil abgetrennt werden kann in einer Vielzahl von Einzelspieler-, Online-Multiplayer- und Online-Koop-Modi.

Mit eurem menschlichen Bewusstsein, das in einen Roboter-Gladiator heruntergeladen wurde, müsst ihr die finsteren Prüfungen der Arena überleben und euch dem menschlichen Widerstand gegen das böse Roboterimperium anschließen.

Seit dem Start in Steam Early Access im Jahr 2017 hat sich das Spiel hunderttausendfach verkauft, mehr als 10.000 User-Reviews (aktuell 97 % positiv) erhalten und fast 30.000 Steam-Workshop-Einsendungen der Community gesammelt.

Im Laufe der Zeit hat es sich zu einem virtuellen Spielplatz für eine große und leidenschaftliche Community entwickelt, die sich täglich in der Roboter-Arena von Clone Drone in der Danger Zone duellieren.

„Ich kann es kaum glauben, das Clone Drone in the Danger Zone endlich in die weite Welt gelassen wird“, sagt Doborog-Gründer Erik Rydeman. „Wir sind weit gekommen, seit wir die Arbeit an dem Spiel 2017 begonnen haben. Ich will ein großes Dankeschön an unser tolles Team und an unsere Community richten, die objektiv gesehen die beste Gaming-Community der Welt ist!“

