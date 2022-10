Microsoft: Will mobilen Xbox Store durch Activision Blizzard aufbauen

Microsoft hat gegenüber der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) seine Absichten erklärt, warum man Activision Blizzard übernehmen möchte.

Ein Grund für den Kauf von Activision Blizzard sei demnach der Ausbau der Präsenz auf dem mobilen Sektor. Um einen Next-Gen-Shop für Spiele zu schaffen und Kunden von Google und Apple zu gewinnen, sei es insbesondere für Mobilgeräte erforderlich, den Katalog von Activision Blizzard zu haben, um ein attraktives Angebot anbieten zu können.

In der Antwort an die CMA heißt es dazu laut The Verge:

„Die Transaktion wird Microsofts Fähigkeit verbessern, einen Spiele-Shop der nächsten Generation zu schaffen, der über eine Reihe von Geräten, einschließlich mobiler Geräte, betrieben werden kann, da die Inhalte von Activision Blizzard hinzugefügt werden. Aufbauend auf den bestehenden Spieler-Communitys von Activision Blizzard wird Xbox versuchen, den Xbox Store auf mobile Geräte auszuweiten und Spieler für eine neue Xbox Mobile Plattform zu gewinnen. Um die Verbraucher vom Google Play Store und dem App Store auf mobilen Geräten wegzubringen, ist jedoch eine grundlegende Änderung des Verbraucherverhaltens erforderlich. Microsoft hofft, dass die Spieler durch das Angebot bekannter und beliebter Inhalte eher geneigt sein werden, etwas Neues auszuprobieren.“

Mit bekannten Spielen und Marken wie Call of Duty Mobile oder Candy Crush Saga versucht Microsoft neue Spieler anzulocken, aber vorwiegend bestehende von anderen Plattformen für sich zu gewinnen.

Xbox Cloud Gaming würde natürlich eine ideale Ergänzung für Mobilgeräte und Tablets darstellen. Den Service etwa auf Apple-Geräte als Third-Party-App zu bringen hatte sich in der Vergangenheit wegen der strengen Vorgaben als schwierig erwiesen.

Das hat Microsoft aber nicht davon abgehalten, an anderen Fronten den Xbox Game Pass mit Cloud Gaming zu pushen, etwa auf dem Steam Deck oder durch Partnerschaften mit Logitech und Razer.

Die Einnahmen durch Mobile Gaming sind enorm und Microsoft fehlt es an Präsenz, um auf diesem Gebiet Umsätze zu machen. Der Konzern sagte der CMA, dass die Einnahmen von Call of Duty Mobile, der King-Sparte und weitere drei Viertel der monatlichen aktiven Nutzer aus.

„Durch die Transaktion erhält Microsoft eine bedeutende Präsenz im Bereich der mobilen Spiele. Die Einnahmen aus der King-Sparte und Titeln wie Call of Duty: Mobile sowie Nebeneinnahmen machten in der ersten Jahreshälfte 2022 mehr als die Hälfte der Einnahmen von Activision Blizzard … aus. Mobile Kunden machen etwa drei Viertel der MAU (Monatliche aktive User) aus. Microsoft hat derzeit keine nennenswerte Präsenz im Bereich der mobilen Spiele, und die Transaktion wird das dringend benötigte Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Werbung für mobile Spiele einbringen. Activision Blizzard wird in der Lage sein, seine Erfahrungen bei der Entwicklung und Veröffentlichung von Handyspielen in die Xbox-Spielestudios einzubringen.“

Microsoft arbeitet auch an Prinzipien, die es Entwicklern auf einer zukünftigen Xbox Mobile Plattform erlaubt, eigene App Stores für ihre Spiele zu betreiben. Darüber ließen sich auch mit eigenen Zahlungsmethoden die In-App-Käufe abwickeln. Gegenüber anderen Plattformen könnte sich das als lukrativer Vorteil für Entwicklerstudios herausstellen.