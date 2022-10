Halo Infinite: Winter-Update Details von 343 Industries

343 Industries startet heute ein Update zu Halo Infinite. Dabei erhaltet ihr Informationen zum Winter-Update und dessen Inhalte.

343 Industries gibt bekannt: „Der Winter steht vor der Tür. Unser neuester Überblick wirft einen Blick auf all die neuen Inhalte, die mit dem Winter-Update von Halo Infinite kommen, wie z. B. Kampagne, Netzwerk-Kooperation, Forge-Beta, kostenloser 30-stufiger Battle Pass und vieles mehr. Macht euch bereit und erfahrt direkt von unserem Team bei 343 Industries, was ihr zum Start am 8. November erwarten könnt.“