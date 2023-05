Mobile-Gaming: Landwirtschafts-Simulator 23 für Mobilgeräte erhältlich

Eine neue landwirtschaftliche Ära bricht für Nintendo Switch und mobile Geräte an, denn Landwirtschafts-Simulator 23 ist ab sofort erhältlich. Mit dem Nachfolger des weltweit gefeierten Landwirtschafts-Simulator 20 bietet Publisher und Entwickler GIANTS Software den virtuellen Landwirten neben neuen Gameplay-Features auch neue Maschinen, Feldfrüchte und Karten.

Und auch Hühner, wie der unterhaltsame Launch-Trailer zeigt:

Upgrade für Flotte, Features & Management

Landwirtschaft, Tierhaltung und Forstwirtschaft: Mit mehr als 100 authentisch digitalisierten Maschinen von weltbekannten Herstellern wie Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vielen anderen, bewältigen Spielende eine Vielzahl an entspannenden und lohnenswerten Aufgaben.

Das familienfreundliche Erlebnis findet auf zwei neuen Karten statt, Amberstone und Neubrunn, die ihre Optik je nach Jahreszeit verändern und deren Sammelobjekte zu Spaziergängen einladen.

Während Trauben, Oliven und Sorgumhirse zur Auswahl der insgesamt 14 Feldfrüchte hinzukommen, erweitern neue Spielmechaniken wie Pflügen und Unkrautbekämpfung die Möglichkeiten der Feldpflege. Produktionsketten bringen mit der Erstellung weiter verarbeiteter Güter eine neue Komplexität in das Farm-Management. Eines von vielen Beispielen: Spielende stellen aus geerntetem Weizen Mehl her, welches in der Bäckerei zum Backen von Brot oder anderen Köstlichkeiten dient.

Launch-Trailer: Hier kommt das Huhn!

Im Landwirtschafts-Simulator 23 kommen zu Kühen, Pferden, Schweinen und Schafen auch Hühner hinzu. Nicht nur wegen ihrer wertvollen Eier, die in die neuen Produktionsketten eingebunden sind, macht der offizielle Trailer zum Verkaufsstart ein Huhn zum Protagonisten. Das Video zeigt den Facettenreichtum des grenzenlosen, landwirtschaftlichen Spielspaßes – aus der Perspektive des entlaufenen Geflügels.

„Wir sind stolz darauf, mit diesem neuen Maßstab für mobile Landwirtschaft die Position der Serie als Aushängeschild des familienfreundlichen Genres zu stärken“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „Der Landwirtschafts-Simulator 23 beweist, dass Simulationsspiele nicht auf eine bestimmte Plattform beschränkt sind, sondern überall und jederzeit gespielt werden können.“

Landwirtschafts-Simulator 23 ist ab sofort erhältlich. Die Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition ist Einzelhandel sowie im Nintendo eShop verfügbar. Die mobilen Versionen für iPhone, iPad und Android-Geräte werden im App Store und auf Google Play angeboten.