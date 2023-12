Mortal Kombat 1: Quan Chi Gameplay Trailer veröffentlicht

Schaut euch hier den neuen Mortal Kombat 1 Quan Chi Gameplay Trailer an. Quan Chi erscheint im Early Access am 14. Dezember. Die vollständige Veröffentlichung ist am 21. Dezember. Khameleon schließt sich dem Kameo-Roster im Januar an.

