MultiVersus: Weitere Charaktere durch Sprachaufnahmen geleakt

In MultiVersus treffen bekannte Charaktere aus den Universen von Warner Bros. aufeinander, um sich im kostenlos spielbaren Plattform-Kampfspiel gegenseitig zu vermöbeln.

Welche weiteren Charaktere im Smash Bros ähnlichen Titel spielbar sind, wurde in den Dateien eines Tech-Tests entdeckt.

So wertete man die dort gefundenen Sprachaufnahmen aus und stieß dadurch auf Figuren wie LeBron James, Raven (Teen Titans), The Tazmanian Devil, The Iron Giant und Marvin the Martian.

In den Aufnahmen wurden auch andere Charaktere erwähnt, die aber nicht zwangsläufig spielbar sein müssen. Dabei handelt es sich um:

Morty Smith (Rick und Morty)

Der Joker

Poison Ivy

Black Adam

Scooby-Doo

The Hound und Daenerys Targaryen (Game of Thrones)

Eleven (Stranger Things)

Wicked Witch (Der Zauberer von Oz)

Static (Static Shock)

Beetlejuice

Rick Sanchez (Rick und Morty)

Gandalf der Graue (Der Herr der Ringe)

MultiVersus erscheint 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen inklusive Cross-Play-Unterstützung.