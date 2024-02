MultiVersus: Hinweis auf baldige Veröffentlichung

Im Juni des vergangenen Jahres wurde die Open Beta von MultiVersus beendet. Seitdem sind die Server für den Brawler im Multiplayer nicht abgeschaltet. Nur offline können Spieler sich mit Figuren aus dem Warner Bros. Universum gegenseitig eins auf die Mütze geben.

Der Start der Vollversion ist für 2024 geplant. Details zum genauen Zeitpunkt sind unbekannt.

Im Januar wurden über den Fast Food Riesen McDonalds schon neue Rendergrafiken für einige der spielbaren Figuren entdeckt.

Möglicherweise steht die Veröffentlichung von MultiVersus aber schon bald bevor. Zumindest wirbt McDonalds Australien auf seiner Seite derzeit mit Dosen zum Spiel, die im Happy Meal enthalten sind und der Überschrift „Bald verfügbar… WB MultiVersus“.

