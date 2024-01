MultiVersus: Neue Rendergrafiken für einige Charaktere

Die Open Beta des Brawlers MultiVersus befindet sich seit Juni 2023 im Offline-Modus und kann nur eingeschränkt gespielt werden. Anfang 2024 soll der eigentliche Launch des Spiels erfolgen.

Jetzt sind im Netz neue Rendergrafiken zu einigen der spielbaren Charaktere aufgetaucht. Sie stammen aus einer Promoaktion mit der Fastfood-Kette McDonalds.

Auf dem Bild ist eine Mischung aus neuen und alten Grafiken für Charaktere zu sehen.

Wie AusilMV auf X entdeckte, sind die Grafiken für Wonder Woman, Harley Quinn und Garnet neu.

#MultiVersus x McDonalds art

Some new renders in here pic.twitter.com/evwALM0lX0

