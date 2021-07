Netflix: Monster Hunter: Legends of the Guild angekündigt

Netflix hat den Animationsfilm Monster Hunter: Legends of the Guild für den nächsten Monat angekündigt.

Monster Hunter: Legends of the Guild wird am 12. August 2021 weltweit bei Netflix verfügbar sein. Der Streaming-Dienst hat jetzt den Trailer zum Animationsfilm veröffentlicht. Laut Netflix ist der Protagonist des Films Aiden, der Ace Hunter, der auch als Ace Cadet in Monster Hunter 4 und Excitable A-Lister in Monster Hunter World bekannt ist.

Im CGI-Film kämpft der junge Jäger Aiden gegen furchterregende Monster, um sein Dorf vor der Zerstörung durch einen Drachen zu retten. Produziert wurde die Animation von Pure Imagination Studios, die zuvor für den Lego Jurassic World: The Indominus Escape Kurzfilm, sowie für die CGI-Sequenzen in der Lego-Thema-Episode Brick Like Me von The Simpsons verantwortlich waren.

In der Inhaltsangabe zu Monster Hunter: Legends of the Guild von Netflix heißt es:

„Ein junger Mann namens Aiden, der sich selbst als Jäger bezeichnet, beschützt sein isoliertes Dorf“

„Eines Tages erfährt er, dass sein Dorf von einem Elder Dragon, einem geheimnisumwitterten Monster, bedroht wird. Um einen Weg zu finden, sein Dorf zu retten, verlässt Aiden sein Zuhause und begibt sich zusammen mit Julius, einem erstklassigen Jäger und Mitglied der Jägergilde, und seinen Gefährten auf eine Reise ins Unbekannte.“

„So beginnt eine originelle Geschichte, die das Rampenlicht auf Charaktere in der Welt von Monster Hunter wirft, die bisher im Hintergrund geblieben sind.“

Es ist nicht die erste Videospiel-Adaption des Entertainment-Dienstes. Mit The Witcher, Sonic the Hedgehog, Castlevania und Resident Evil ist die Liste ansehnlich. Zur Zeit wird auch an Ubisoft Franchises in Serien- bzw. Film-Form gearbeitet: The Division und Beyond Good & Evil und Assassin’s Creed.

Monster Hunter: Legends of the Guild – Offizieller Trailer