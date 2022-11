Neverwinter: Northdark Reaches jetzt verfügbar

Gearbox Publishing und Cryptic Studios haben bekannt gegeben, dass Neverwinters 24. Erweiterung, Northdark Reaches, jetzt kostenlos auf PC (Arc Games, Epic Games Store und Steam), PlayStation und Xbox verfügbar ist.

Die Story ist inspiriert von der Erfolgstrilogie „The Way of the Drow“ des New York Times Bestseller-Autors R. A. Salvatore. Northdark Reaches startet den ersten Teil einer zweiteiligen Kampagne, die zusammen mit R. A. Salvatore und Geno Savatore geschrieben wurde. Dieses epische neue Abenteuer lässt die Spieler und D&D-Fans die Ereignisse erleben, die sich zwischen Starlight Enclave und Glacier’s Edge abspielen, den ersten beiden Büchern von „The Way of the Drow“.

Erstmals treffen Spieler neue Fanlieblinge aus den Vergessenen Reichen. Unter anderem sind das der Mykonide Rumpadump, Saribel Xorlarrin Do’Urden und Minolin Fey. Zudem bringt dieses kostenlose Update die erste Abenteuerzone des Unterreichs, inklusive einer neuen Kampagne, epischen Quests, herausfordernden Bossen, neuen Belohnungen und einem großen Update für das Gewölbe „Tempel der Spinne“.

„Ich habe mich gefreut, wieder mit Cryptics Neverwinter-Team zusammenzuarbeiten“, sagte New York Times Bestseller-Autor R. A. Salvatore. „Die Zusammenarbeit an der 8. Erweiterung, Neverwinter. Underdark, war fantastisch. Als das Team also fragte, ob ich mit ihnen an einem zweiteiligen Abenteuer für das Spiel arbeiten möchte, habe ich die Gelegenheit direkt ergriffen. Das Universum von „Way of the Drow“ in dem Spiel auszubauen, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich hoffe, dass alle Spieler von Neverwinter und insbesondere die Drow, denen „Way of the Drow“ gefällt, das neue Abenteuer zu schätzen wissen. Sie erhalten einen Ausblick auf die kommenden Ereignisse!“ „Ich liebe es, Geschichten für Spiele zu schreiben, und als sich mir die Gelegenheit bot, dieses neue Abenteuer für Neverwinter zu schreiben, wollte ich auch unbedingt daran arbeiten“, sagte Geno Salvatore, Mitautor der Stone of Tymora-Trilogie und der grafischen Romanreihe Legend of Drizzt. „Northdark Reaches ist meine erste Erfahrung mit Neverwinter und es war einfach großartig, mit dem Team zusammenzuarbeiten, während sie so viele verschiedene Elemente von D&D auf eine so gute Weise in das Spiel integrieren. Ich freue mich bereits darauf, dass Fans Northdark Reaches schon bald erleben können, um dann selbst zu sehen, dass es eine Art von Liebesbrief an D&D und das Way of the Drow-Universum ist.“ „Die Zusammenarbeit mit R. A. Salvatore und Geno Salvatore an Northdark Reaches war ein Traum für das Neverwinter-Team“, sagte Winter Mullenix, Narrative Director von Neverwinter. „Unsere Designer und Artists haben viel Arbeit investiert, um diese spannende neue Region des Unterreichs zum Leben zu erwecken. Ich freue mich, dass die Spieler die Storys erleben können, die wir zusammen erschaffen haben.“

In Neverwinter: Northdark Reaches erkunden die Spieler die Tiefen unter den Bergen von Faerûn, in denen sich die Ausläufer der Northdark befinden, eine weitläufige Front, die die gefallene Zivilisation der Ched Nasad beheimatete. In diesem tödlichen und vergessenen Gebiet ist Braelin Janquay, ein Freund des Zwergenkönigs Bruenor Battlehammer und einer der besten Drowkundschafter, verschwunden. Um König Bruenor zu helfen und die Geheimnisse hinter dem drohenden Bürgerkrieg der Drow aufzudecken, steigen die Spieler in die völlig neue Region des Unterreichs hinab. Die Erweiterung Northdark Reaches stellt lediglich einen ersten Einblick in die kommende Dunkelheit dar, denn die nächste Erweiterung – verfügbar im kommenden Jahr – bringt den epischen Abschluss dieser neuen Story.