Nintendo Switch: Gerücht: Neues Modell bekommt 7-Zoll OLED-Display

Die Nintendo Switch soll ein neues Modell mit einem größeren Display erhalten. Wie Bloomberg berichtet soll es sich dabei um ein 7-Zoll OLED Panel mit 720p Auflösung handeln, dass von Samsung bereitgestellt wird.

Während man im Handheld Modus also weiterhin an 720p festhält, sollen im TV Modus Grafiken in bis zu 4K möglich sein.

Das neue Panel soll im Juni in die Massenproduktion gehen und ab Juli zur Montage weitergeschickt werden. Wann das Switch Modell auf den Markt kommt ist nicht bekannt. Es soll aber rechtzeitig zum nächsten Weihnachtsgeschäft erhältlich sein.

Das aktuelle Modell verfügt über ein 6,2-Zoll 720p-LCD-Panel, während die Lite Version über ein 5,5-Zoll 720p-LCD-Panel verfügt.