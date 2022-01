No More Robots: Veröffentlichungen von acht neuen Spielen für 2022 geplant

Autor:, in / No More Robots

Mit acht neu veröffentlichten Titeln soll 2022 das größte Jahr in der Geschichte des Indie-Publishers No More Robots werden.

Für No More Robots, den beliebten Indie-Publisher hinter Spielen wie Descenders, Hypnospace: Outlaw, Not Tonight und Let’s Build a Zoo, soll 2022 das größte Jahr seiner knapp fünfjährigen Geschichte werden.

Laut No More Robots-Gründer Mike Rose plant das Unternehmen dieses Jahr mit der Veröffentlichung von acht neuen Spielen. Bei einem der Titel handelt es sich um Not Tonight 2, die Fortsetzung des 2018 erschienenen Managementspiels Not Tonight von Entwickler PanicBam, zu welchem noch diese Woche der Erscheinungstermin bekannt gegeben werden soll.

Zusätzlich ist die Ankündigung von mindestens fünf weiteren neuen Spielen für 2022 und 2023 sowie die Veröffentlichung von Konsolenversionen bereits erschienener Games des Publishers geplant.