Noel the Mortal Fate: Adventure erscheint Ende Juli für Xbox One und PC

Das Adventure Noel the Mortal Fate wird Ende Juli auch für Xbox One und PC veröffentlicht.

Wie der Entwickler über den offiziellen Twitter-Account zwitscherte, wird Noel the Mortal Fate am 26. Juli 2022 für Xbox One und PC erscheinen.

Bei Noel the Mortal Fate handelt es sich um ein Adventure, welches 2016 als kostenloses Spiel in Serie ging und später dann in Form von Comics und Romanen weitergeführt wurde.

Für Konsolen wurde das Spiel jetzt neu aufgelegt und mit verbesserten Menüs, Full HD sowie einer überarbeiteten Geschichte und Dialogen versehen.

Die Geschichte des Spiels umfasst den Prolog bis hin zur 7. Staffel der Serie, wo der eigentliche Kampf für Noel und seine Freunde beginnt.

Als Zusatz dürfen sich Käufer auf die Bonus-Staffel 3.5 freuen, die zwischen den Handlungssträngen von Burrows und Jillian spielt.