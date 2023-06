Nordic Game: NG23 Spring bleibt weiter auf Erfolgskurs

Autor:, in / Nordic Game

Erste Anzeichen des Erfolgs waren bereits einen Tag vor dem Beginn der Konferenz zu erkennen, als Nordic Game den Games Capital Summit und den Exec Summit organisierte. Beide waren bis unter das Dach gefüllt mit VC-Investoren und Branchenführern, das Feedback danach war positiv.

Mehr als 2.000 Teilnehmer besuchten das Live-Event, weitere 300 wohnten der Konferenz online bei. Über 11.000 Zuschauer verfolgten die Gesprächsrunden und Veranstaltungen auf der Hauptbühne im Slagthuset im Livestream und dem NG Discord.

169 Sprecher aus 33 verschiedenen Ländern referierten über aktuelle Trends, Best Practices und interessante Erkenntnisse von der Spieleentwicklung, über Team-Management bis hin zum Influencer-Marketing. Themen wie KI, nachhaltiges Design, Web3 und das Metaverse wurden im Verlauf der Show von Branchenexperten und Leitern der Spielestudios ebenso diskutiert wie die bestmögliche Implementierung von Verhaltenskodizes.

Die Sicherheit stand ebenfalls sehr im Fokus der Organisatoren. In diesem Jahr wurden die Maßnahmen in vielerlei Hinsicht erweitert, um allen Teilnehmern der NG23 Spring ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten. Das umfasste professionelle, unabhängige Sicherheits-Teams, welche die Konferenzhallen kontrollierten, sowie die obligatorische Unterzeichnung des NG-Verhaltenskodex, der auch auf den Eintritts-Badges nachzulesen war. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden über die unabhängige Whistle-Blower-Funktion der Konferenz keine Vorfälle gemeldet.

Die NG23 kann die wohl höchste Konzentration an Metal-Fans aller Gaming-Konferenzen weltweit aufweisen. Daher freuten sich die Teilnehmer nicht nur darüber, dass Metal: Hellsinger mit zwei Awards bedacht wurde, sondern sie auch bei einem Live-Auftritt von World of Sickness headbangen konnten. Zudem zeigten die Entwickler von Virtuoso, Gewinner des „Best Technlology Award“, wie es aussieht und sich anfühlt, Musik in VR zu erschaffen. Wer immer noch nicht genug hatte, durfte seine Stimmbänder beim Maraoke mit Ste Curran strapazieren, wo Texte populärer Songs auf die Gaming-Industrie übertragen werden.

Nächstes Jahr findet das 20. Jubiläum der Nordic Game Conference vom 21. bis 24. Mai 2024 im Slagthuset bei Malmö und online statt. Wenn ihr nicht so lange warten wollt: Als nächstes Event steht die NG Helsinki im Rahmen der Slush Week Ende November 2023 auf dem Programm.