Nova Strike: Galaktisches Action-Abenteuer ab sofort erhältlich

Mit Nova Strike erwartet euch ein spaciges Action-Abenteuer im Retro-Look. Das Rougelite aus der Schmiede NACON und Sanuk Games stellt eure Reflexe auf die Probe, während ihr euch Level für Level durch das All ballert. In jedem Spiel werden neue Level generiert, was stundenlangen Spielspaß verspricht und euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, denn auf diese Weise gleicht kein Spiel dem anderen.

Nova Strike ist für die Xbox Series X|S, den PC, die PlayStation 5 und die Nintendo Switch erhältlich.