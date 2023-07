Kentucky Route Zero: TV Edition: Xbox Series X|S Version eingestuft

Kentucky Route Zero: TV Edition wird demnächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, wie eine Einstufung vermuten lässt.

Ein Eintrag im Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, verrät, dass die Veröffentlichung einer PlayStation 5 und Xbox Series X|S Version von Kentucky Route Zero: TV Edition kurz bevorstehen könnte.

In diesem magisch realistischen Abenteuer rund um einen geheimen Highway, der durch unterirdische Höhlen führt, trefft ihr viele verrückte Charaktere und lernt diese näher kennen.

Das Spiel selbst ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure und vom Look an ältere Spiele dieses Genres angelehnt. Die Rätsel sind einfallsreich und unterhaltsam, die Dialoge witzig und schön geschrieben und man möchte die Welt und die Menschen in ihr kennenlernen.

Ob es ein kostenloses Upgrade zur Next-Gen-Version für Besitzer der Xbox One oder PlayStation 4 Version geben wird, ist noch nicht bekannt.