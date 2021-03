Outriders: Grafikvergleich: PlayStation 5 vs Xbox Series X/S vs Xbox One X

Erster Blick auf Outriders zwischen PS5 vs Xbox Series X/S vs Xbox One X.

Die Bulletstorm- und Gears Judgement-Entwickler People Can Fly kehren mit Outriders zurück – ein beeindruckend aussehender Shooter, der den Generationsunterschied überwindet – aber wie? Im folgenden Video von Digital Foundry werfen Tom Morgan und John Linneman einen Blick darauf, wie das Spiel auf der Xbox One X läuft. Und um einen Kontext zu erhalten, wechseln sie dann dazu über, wie das Last-Gen-Erlebnis auf der neuen Konsolen-Generation aufgewertet wird.

Outriders erscheint am 1. April 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 und PC. Wer das Spiel erst noch testen will, kann die Demo kostenlos herunterladen. Und wer möchte, kann sich gerne an unserer Outriders Umfrage zur Demo-Version beteiligen und so zusätzlich Xboxdynasty XP für unser März Gewinnspiel sammeln.