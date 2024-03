Palworld: Erster Raid Bellanoir im Trailer enthüllt

Seit der Veröffentlichung von Palworld als Game Preview für Xbox (inklusive Xbox Game Pass) bzw. Early Access auf Steam, hat sich Pocketpair um die wichtigsten Fehler gekümmert, damit das Survival-Monsterfang-Spiel noch besser läuft.

Jetzt bereitet sich der Entwickler darauf vor, seinen ersten neuen Inhalt zu veröffentlichen.

Heute kündigt seinen ersten Raid an. Bellanoir wird als mächtiger und böser Pal beschrieben, der die Palpagos-Inseln belagert.

Einen genauen Termin für den Bellanoir-Raid nannte man nicht, doch er soll schon bald spielbar sein.

🚨Attention Pal Tamers🚨

A powerful evil Pal has appeared and is laying siege to the Palpagos Islands!

Only the most skilled Pal Tamers stand a chance against her…

Palworld’s first raid, Bellanoir, is coming soon! pic.twitter.com/jZ4iWVl1Qk

— Palworld (@Palworld_EN) March 15, 2024